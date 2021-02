Mars wita was

Za kilka dni zaczną docierać do Marsa trzy sondy z bogatym programem naukowym, obejmującym m.in. poszukiwanie śladów życia.

Mniej więcej co 26 miesięcy Ziemia i Mars ustawiają się na swoich orbitach w taki sposób, że lot na Czerwoną Planetę pochłania najmniej paliwa. Ostatni raz zdarzyło się to w lipcu ubiegłego roku, na który zaplanowano wysłanie międzyplanetarnej flotylli złożonej z sond al-Amal („Nadzieja”, zbudowana przez Zjednoczone Emiraty Arabskie we współpracy z USA), Tianwen-1 (pierwsza z serii chińskich sond międzyplanetarnych, nazwanych poetycko „Pytaniami do nieba”) oraz amerykańska Perseverance („Wytrwałość”).