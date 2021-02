Covid nie wstrzymuje raka, onkologię – owszem

Rak w pandemii covid ma się świetnie. Osoby chore na raka – dużo gorzej. Na co mogą liczyć w tym roku?

Światowy Dzień Walki z Rakiem był dla rządu okazją do pochwalenia się nowym modelem organizacyjnym lecznictwa onkologicznego. Ale to pacjenci ocenią, na ile będzie on dla nich satysfakcjonujący i czy zdoła wyciągnąć tę dziedzinę z pandemicznego zastoju.

W ubiegłym roku dostęp do diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory bardzo się pogorszył. Wystawiono kilkadziesiąt tysięcy mniej kart DiLO! – Dlatego samo odmrożenie opieki onkologicznej i oczekiwanie na przywrócenie jej zdolności sprzed pandemii covid-19 może być niewystarczające – uważa Szymon Chrostowski, prezes Fundacji „To Się Leczy”.