Seks nietoperzy

Zaskakująco skomplikowane życie seksualne nietoperzy dowodzi, że trzeba wybierać: albo inwestujemy w liczne kopulacje, albo w rozwój mózgu.

Prącie, którego zdjęcia zaprezentował w lutym na internetowym wykładzie dr Nicolas Fasel z uniwersytetu w Lozannie, wywierało wrażenie zarówno kształtem, jak i rozmiarami. Gdy osiągało stan erekcji, jego górna część nabrzmiewała do grubej, sercowatej formy. Długość zaś dochodziła do blisko 30 proc. długości całego ciała. Gdyby mężczyzna o wzroście 1,8 m miał takie proporcje, to jego penis we wzwodzie osiągałby rozmiar pięćdziesięciu kilku centymetrów! Samiec nietoperza z gatunku borowiec wielki (Nyctalus noctula), do którego należał organ prezentowany na wykładzie, ma całe ciało długości ledwie 6,5 do 8 cm.