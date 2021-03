Co potrafi ośmiornica

Nowe badania opisują niezwykłe postępowanie ośmiornic – przepychanie ryb i dawanie im kuksańców. Te oraz inne zachowania głowonogów są kolejnym krokiem do zrozumienia natury inteligencji i świadomości.

Dwa tygodnie temu w czasopiśmie „Proceedings of the Royal Society B” opublikowano artykuł, z którego wynika, że głowonogi (dokładniej – mątwy zwyczajne) zdają tak zwany test pianki cukrowej (marshmallow test). Polega on na odroczeniu przyjemności po to, aby uzyskać większą gratyfikację. Pierwotnie test kierowano do dzieci: mali uczestnicy byli zostawiani przed wyborem: albo zjeść jedną piankę od razu, albo odroczyć tę przyjemność o kwadrans, ale otrzymać wtedy dwie pianki.