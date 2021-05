Znana nam materia to tylko drobny ułamek rzeczywistości. Reszty na razie nie tylko nie rozumiemy, ale nawet nie widzimy.

Fragment cyfrowego wszechświata. Żółte plamki to galaktyki. Łączące je włókna ciemnej materii są w rzeczywistości niewidoczne. Pole widzenia ma rozmiary 600 na 400 mln lat świetlnych.

Współczesna kosmologia (dział astronomii zajmujący się kosmosem jako całością) osiągnęła sukces, o jakim jeszcze 30 lat temu można było tylko marzyć: mamy przepis na wszechświat. Możemy go wrzucić do superkomputera i obserwować przemianę rozrzedzonej pierwotnej materii w skupiska setek miliardów gwiazd, nazywane w astronomii galaktykami. Komputerowy kosmos wygląda jak w realu – cyfrowe galaktyki mają takie same rozmiary jak rzeczywiste i są w taki sam sposób rozmieszczone w przestrzeni.