Bliskie spotkania ze śmiercią

Otarcie się o śmierć może pozostawić w umyśle trwałe dziedzictwo – a także być źródłem wiedzy o tym, jak funkcjonuje mózg w ekstremalnych warunkach

Młody Ernest Hemingway, poważnie raniony na polu bitwy podczas I wojny światowej przez eksplodujący pocisk, napisał w liście do domu, że „umieranie jest bardzo proste. Patrzyłem na śmierć i wiem to na pewno. Gdybym miał umrzeć, nie sprawiłoby mi to żadnego problemu. To byłoby najprostsze, co w życiu zrobiłem”.

Wiele lat później Hemingway wykorzystał swoje doświadczenie w opowiadaniu Śniegi Kilimandżaro. Jego protagonista, powalony gangreną, wie, że umiera. Nagle ból znika, a pojawia się Compie, pilot, aby go uratować.