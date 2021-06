Rozmowa z dr. Tomaszem Wilkiem o ptakach, które wymierają i które mają się dobrze

W ostatnich dwóch wiekach wymarło w Polsce 16 gatunków ptaków, a kolejne 47 jest zagrożonych wyginięciem – mówi dr Tomasz Wilk z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

ALEKSANDRA KOZŁOWSKA: – Gawron, ten kraczący, wydawałoby się nieodłączny element polskiego krajobrazu, jest gatunkiem narażonym na wyginięcie?

TOMASZ WILK: – No właśnie. Wiele osób się dziwi. Przecież gawrony widujemy w miastach i na wsi. A jednak ten ptak zdecydowanie zasługuje na miejsce na „Czerwonej liście ptaków Polski”. W ostatnich 15 latach jego populacja lęgowa zmniejszyła się o prawie 60 proc. Duże stada ptaków, które widujemy jesienią czy zimą, to przede wszystkim osobniki przylatujące do nas z północy i wschodu kontynentu.