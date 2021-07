Tajemnice neandertalczyków

Chociaż o neandertalczykach wiemy wiele, nadal skrywają mnóstwo tajemnic.

Niedawno w tygodniku naukowym „Science” pojawił się artykuł o odkryciu żyjącego ok. 140 tys. lat temu człowieka z Nesher Ramla w Izraelu, którego żuchwa i zęby mają cechy wczesnych neandertalczyków, a czaszka archaicznych populacji Homo sapiens. Dotąd uważano, że neandertalczycy to Europejczycy, którzy ok. 70 tys. lat temu uciekli do Lewantu przed lądolodem. Według izraelskich badaczy nowe znalezisko sugeruje, że ich przodkowie żyli na Bliskim Wschodzie już 400 tys. lat temu, a między 200–100 tys.