Policzone, zważone, zapłacone

Dziś w każdym sklepie spożywczym jest waga i kasa, bo często to ciężar decyduje o kwocie, jaką zapłacimy za pomocą pieniędzy. Pytanie, od kiedy i w jakiej formie dysponujemy tymi podstawowymi narzędziami handlu.

Uczeni z Moguncji i Hajfy napisali w czerwcowym numerze „Scientific Reports”, że pierwsze materialne ślady handlu zauważyli w kulturze natufijskiej, funkcjonującej od 15 do 12 tys. lat p.n.e. na terenie Lewantu (obszar obejmujący dzisiejszą Syrię, Palestynę, Jordanię, Liban oraz Izrael). U wejścia do jaskini El-Wad w Górze Karmel znaleźli bowiem wykute w skale moździerze oraz fragmenty 54 tłuczków o długości 50–60 cm do rozcierania ziarna. Zostały one wykonane z bazaltu występującego 60–120 km dalej, a nie tego z okolicy, co może oznaczać, że mieszkańcy Góry Karmel nie utrzymywali kontaktów handlowych z najbliższymi sąsiadami z powodu sporów o ziemię, co – jak sądzą badacze – bierze się stąd, że u osiadłych rolników pojawiło się silne poczucie terytorialności.