Rachunek za ratunek

Szczyt Klimatyczny ONZ w Glasgow nazwano wydarzeniem ostatniej szansy na powstrzymanie katastrofy. Szansa ta – być może – nie zostanie zmarnowana.

Wydawać by się mogło, że szczyt w Glasgow skazany jest z góry na niepowodzenie, tymczasem do mediów zaczęły napływać dobre wieści.

Ta wiadomość zabłysła jak światełko nadziei – 3 listopada zespół badawczy związany z University of Melbourne ogłosił wyniki analizy najnowszych deklaracji ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez państwa. Po raz pierwszy w historii ich suma przekłada się na szansę zatrzymania wzrostu temperatury atmosfery na poziomie 1,9 st. C, a więc poniżej 2 st. C ponad wartość dla epoki przedprzemysłowej.

To ciągle zbyt mało, by osiągnąć cel porozumienia państw sygnatariuszy konwencji klimatycznej ONZ, które weszło w życie w 2020 r.