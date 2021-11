Multihullti

Stary wynalazek z wysp Pacyfiku rewolucjonizuje współczesną żeglugę.

Nieco ponad 500 lat temu Krzysztof Kolumb wybrał się na nieznane wody oceanu, mając graniczące z pewnością przekonanie, że na zachodzie czeka na niego wybrzeże Indii. Mniej więcej pół tysiąca lat wcześniej inni znamienici żeglarze – wikingowie – dopłynęli do kontynentalnej Ameryki metodą skoków między dużymi wyspami, Islandią i Grenlandią. W tym roku opublikowano wyniki badań wskazujące na to, że kilkaset lat przed Portugalczykami dotarli też do Azorów.

Te wyczyny, nie umniejszając ich heroiczności, bledną jednak przy tym, czego żeglarze austronezyjscy dokonali na długo przedtem (ok.