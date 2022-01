Powstały niecałe 30 lat temu i złożony wyłącznie z samic gatunek raka rozprzestrzenia się po świecie i Polsce w sposób podobny do komórek nowotworowych.

Zapisana drobnym drukiem informacja na dole strony, na którą zwykle zerka się z obowiązku, bez żadnych emocji, tym razem wywołuje spore zdumienie. Czyta się ją drugi raz, by upewnić się, czy to aby nie pomyłka. Ale to prawda. Prof. Frank Lyko, główny autor ostatniej publikacji o raku marmurkowym, słodkowodnym skorupiaku, pracuje w Niemieckim Centrum Badań nad Nowotworami w Heidelbergu. Zajmuje się tam „zmianami epigenetycznymi” w „kancerogenezie”. Oznacza to, że bada, jak są włączane i wyłączane geny w trakcie rakowacenia komórek.