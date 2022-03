Po co nam dziesiątki tysięcy satelitów na orbicie?

Dlaczego satelity telekomunikacyjne są poważnym zagrożeniem dla astronomów (i nie tylko), wyjaśnia dr Przemysław Mróz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

PRZEMEK BERG: – Kto pozwolił firmie SpaceX, należącej do Elona Muska, rozmieścić na orbicie okołoziemskiej 1,8 tys. satelitów telekomunikacyjnych?

PRZEMYSŁAW MRÓZ: – Dobre pytanie. Otóż SpaceX, podobnie jak każdy, może w USA wystąpić do Amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (Federal Communications Commission, FCC) o pozwolenie na wystrzelenie satelity telekomunikacyjnego na orbitę okołoziemską. To urząd, który przyznaje częstotliwości telekomunikacyjne w tym kraju, a satelita może wysyłać sygnały tylko na konkretnych częstotliwościach.