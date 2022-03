Szczepionki od kulis

Porozumienie ekstrawertycznego greckiego Żyda z USA z introwertycznym tureckim muzułmaninem z Niemiec dało światu jedną z najskuteczniejszych broni w walce z Covid-19.

Przez długi czas dr Albert Bourla nawet nie rozmawiał przez telefon z dr. Uğurem Şahinem. Robili to w jego imieniu podwładni, zwłaszcza że Bourla miał na głowie funkcjonowanie jednego z największych gigantów farmaceutycznych świata – koncernu Pfizer, którego struktury i profil od dwóch lat wytrwale reformował. Natomiast Şahin to skromny szef niemal rodzinnej spółki biotechnologicznej, którą założył ze swoją żoną, by pracować nad nowymi lekami na raka.

Wczesną wiosną 2020 r. Albert Bourla postanowił jednak osobiście zadzwonić ze swojego gabinetu w szklanym drapaczu chmur na Manhattanie do siedziby niemieckiej firmy w Moguncji, mieszczącej się w niewielkim czteropiętrowym budynku przy An der Goldgrube Strasse (nazwę tej ulicy można przetłumaczyć nomen omen jako „Przy kopalni złota”!