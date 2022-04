Twardy język ukraiński. Jak przetrwał brutalną rusyfikację?

Rozmowa z dr. hab. Marcinem Kojderem o tym, czym ukraiński różni się od innych języków słowiańskich, gdzie i kiedy powstał oraz jak przetrwał brutalną rusyfikację.

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA: – W wielu polskich domach zamieszkali uchodźcy mówiący językiem trochę podobnym do naszego, bo słowiańskim, ale wcale nie takim łatwym do zrozumienia. Jakie były jego początki?

MARCIN KOJDER: – Powstawanie języków to wielka tajemnica. Nie wiemy, kiedy się pojawiły, bo aby prześledzić zmiany gramatyczne, fonetyczne i leksykalne, trzeba dokonać analizy źródeł tekstowych, które pojawiają się długo po powstaniu języka. W przypadku języków słowiańskich najstarsze teksty pochodzą z drugiej połowy IX w.