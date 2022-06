Granie na nerwach. Czy dźwięki mogą działać jak leki?

Czy dźwięki mogą oddziaływać na organizm człowieka tak jak leki? Z badań wynika, że tak, ale w terapii mogą być stosowane tylko niektóre rodzaje „interwencji muzycznych”.

Wpisanie hasła binaural beats (dudnienia różnicowe) w wyszukiwarki serwisów, takich jak Spotify, YouTube czy Tidal, to wejście do dziwnego świata. Z jednej strony znajdziemy tu powiązania z ezoteryką, pseudomedycyną czy pseudopsychologią. Z drugiej natrafimy na autentyczne materiały do muzykoterapii, medytacji oraz relaksacji. No i na deser: część wyników będzie przeznaczona do mind trips, czyli psychodelicznych doznań mających naśladować odurzenie narkotykami.

Wszystkie te rezultaty będą zaliczały się do digital drugs (cyfrowe leki, cyfrowe narkotyki), dużej grupy reprezentującej „dźwiękowe środki lecznicze”, czyli produkty wprowadzane do organizmu nie doustnie czy dożylnie, lecz „dousznie”.