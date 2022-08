Implanty i stymulatory – tak będziemy leczyć ból?

Przyszłość leczenia bólu jest elektryzująca. Akurat ten przymiotnik najlepiej oddaje to, co nowoczesna medycyna ma do zaoferowania cierpiącym.

W 47 r. n.e. Scribonius Largus, nadworny lekarz rzymskiego cesarza Klaudiusza, opisał w swoim dziele „De compositione medicamentorum”, jak leczyć przewlekłe migreny. W odróżnieniu od innych medyków nie zalecał przykładać do skroni zajęczego serca ani końskich jąder. Proponował rybę torpedową o nazwie drętwa pawik (Torpedo torpedo), znaną z tego, że w swoim naturalnym środowisku u wybrzeży Morza Śródziemnego wytwarza impulsy elektryczne. Wygenerowane napięcie osiągające 220 woltów wystarczy, by odstraszyć wroga lub zabić pod wodą potencjalną ofiarę, ale czy mogło być dobrym sposobem na wyleczenie ludzi z migren?