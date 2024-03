Ile koni ma syrena? Czy Posejdon jeździłby Maserati? Jak zaciekawić młodych antykiem

Czy da się zrozumieć „Oppenheimera” bez znajomości mitologii? Czy Posejdon jeździłby Maserati? Znaczenie antyku dla współczesności podkreśla prof. dr hab. Katarzyna Marciniak, która poświęciła mu całe życie zawodowe.

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA: – W 2012 r. dostała pani Nagrodę Naukową POLITYKI. Była dla pani ważna?

PROF. KATARZYNA MARCINIAK: – Bardzo. Badanie antyku i jego recepcji bywa stereotypowo uważane za niezbyt „życiową” dyscyplinę, a ja w dodatku zajęłam się też popularyzacją. Fakt, że na początku mojej drogi naukowej autorytety z różnych dziedzin uznały, że zajmuję się czymś na tyle istotnym i ciekawym, by to wyróżnić, był i wciąż jest dla mnie ważnym sygnałem.

Dlatego badaczka, która dotąd zajmowała się analizą dzieł Cycerona, postanowiła pisać książki i uczyć mitologii dzieci i młodzież?

Cyceron i edukacja są sobie bardzo bliskie, i to nie tylko dlatego, że jest on bohaterem książek dla dzieci i młodzieży. Wiele traktatów pisał z myślą o młodych ludziach. W dziele „O powinnościach”, skierowanym do studiującego w Atenach syna, przytacza anegdotę o nastoletnim Herkulesie, który zawędrował na rozdroże i musiał dokonać wyboru, czy pójść drogą cnoty, czy łatwego życia. Cyceron zauważa, że my wszyscy, choć nie jesteśmy herosami, również podejmujemy najważniejsze życiowe decyzje w młodym wieku, gdy nasza zdolność krytycznego myślenia jest najsłabsza z braku doświadczenia. Brak ten równoważy jednak młodzieńcza pasja. Według Cycerona rolą dorosłych jest wspieranie młodych ludzi w ich życiowych wyborach, dlatego to doskonały patron popularyzacji nauki i edukacji.

Akurat postać nauczyciela łaciny nie uchodzi za sympatyczną.

To prawda, wystarczy sięgnąć po wspomnienia Prusa, Sienkiewicza czy Herberta. Ale z drugiej strony wszyscy oni przyznawali, że lekcje łaciny były jednym z najważniejszych doświadczeń ich młodości. Dzięki nowoczesnej dydaktyce dziś to już nie męka, lecz nadal szansa na otwarcie drzwi do fascynującego antycznego świata, który jest też naszym światem.