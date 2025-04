W gwiazdozbiorze Lwa krąży druga Ziemia?

Dwa związki chemiczne, które na naszej planecie produkują wyłącznie żywe organizmy to „najmocniejszy do tej pory dowód na istnienie życia poza Układem Słonecznym” – ogłosili właśnie naukowcy z University of Cambridge.

Planeta, o której mowa, znajduje się w odległości 124 lat świetlnych od Ziemi i krąży wokół gwiazdy K2-18 znajdującej się w gwiazdozbiorze Lwa. Wzbudziła zainteresowanie astronomów zaraz po dkryciu w 2013 r. ze względu na swoją budowę, rozmiary i odległość od gwiazdy centralnej. K2-18b, jak ją nazwano, przypomina bowiem Ziemię. Jest skalnym globem obiegającym swoją gwiazdę w strefie, w której warunki fizyczne i chemiczne sprzyjają powstaniu życia. Ma promień 2,7 razy większy od promienia Ziemi, a jego masa jest 8,6 razy większa od masy naszej planety. Takie obiekty astronomowie określają superziemiami. Obiecującemu obiektowi zaczęto się uważnie przyglądać. W 2019 r. naukowcy analizujący dane z Kosmicznego Teleskopu Hubbla doszli do wniosku, że w atmosferze K2-18b znajduje się sporo pary wodnej. Czyżby na powierzchni tego globu znajdowały się zbiorniki ciekłej wody? Jeśli tak, to nie jest wykluczone, że w tych zbiornikach może kwitnąć życie? Tak właśnie uważają Nikku Madhusudhan i pozostali autorzy publikacji w „Astrophysical Journal Letters”. Ich wyniki pochodzą z obserwacji prowadzonych w podczerwieni przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. On to właśnie wykrył w atmosferze egzoplanety siarczek dimetylu (DMS) oraz dwusiarczek dimetylu (DMDS). Na Ziemi źródłem obu substancji jest aktywność biologiczna fitoplanktonu – unoszących się na wodzie jednokomórkowych glonów i sinic, stanowiących podstawę morskiego łańcucha pokarmowego. Odnalezienie tych związków na odległym globie nie równa się odnalezieniu życia pozaziemskiego, ale stanowi duży krok w tę stronę – uważają badacze. „Bardzo ostrożnie i z dużą dozą nieufności podeszliśmy do tych obserwacji. Muszę jednak powiedzieć, że tak silnego dowodu aktywności biologicznej poza Układem Słonecznym jeszcze nie mieliśmy” – stwierdził Madhusudhan w wypowiedzi dla serwisu prasowego swojej uczelni. Dziękujemy, że jesteś z nami. To jest pierwsza wzmianka na ten temat. Pulsar dostarcza najciekawsze informacje naukowe i przybliża najnowsze badania naukowe. Jeśli korzystasz z publikowanych przez Pulsar materiałów, prosimy o powołanie się na nasz portal. Źródło: www.projektpulsar.pl.