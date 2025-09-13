Przejdź do treści
Marcin Rotkiewicz
Nauka

Nie psy, nie małpy i nie delfiny. To papugi uczą się jak ludzie – przez podglądanie

Ara szafirowa (Ara glaucogularis) Ara szafirowa (Ara glaucogularis) Adrian Azcárate / LoroParque / mat. pr.
Naukowcy po raz pierwszy wykazali w eksperymencie, że tzw. naśladownictwo z perspektywy trzeciej osoby nie jest wyłączną domeną człowieka. Dowodu dostarczyły im ary szafirowe.

Uczenie się przez imitowanie to fundament ludzkiej kultury. Jedną z jego najbardziej zaawansowanych form stanowi tzw. naśladownictwo z perspektywy trzeciej osoby (ang. third-party imitation), czyli zdolność do uczenia się przez bierną obserwację interakcji między dwiema innymi osobami. Do tej pory sądzono, że jest ono unikalne dla naszego gatunku.

Potwierdzały to badania, w których próby jego udokumentowania u zwierząt kończyły się niepowodzeniem – tak było w przypadku psów czy szympansów. Nie oznacza to jednak, że zwierzęta w ogóle nie potrafią naśladować. Prostsze formy imitacji, jak uczenie się bezpośrednio od jednego demonstratora (tzw. naśladownictwo z perspektywy drugiej osoby), udokumentowano u wielu gatunków, m.in. małp, ssaków morskich (takich jak delfiny i orki) czy różnych gatunków ptaków.

Ary uczą się przez podglądanie

Zespół niemieckich i hiszpańskich naukowców (m.in. z Max Planck Institute for Biological Intelligence we współpracy z Loro Parque Fundación na Teneryfie) postanowił sprawdzić, czy zdolność ta występuje u ar szafirowych (Ara glaucogularis). Wybrano akurat te ptaki, gdyż znane są z życia w złożonych strukturach społecznych i umiejętności naśladowania dźwięków. W eksperymencie wzięło udział 14 osobników, z których dwa wytrenowano jako demonstratorów. Pozostałe 12 podzielono na grupę badawczą i kontrolną. Pierwsza obserwowała przez szybę, jak papuga demonstrator wykonuje pięć czynności (m.in. podniesienie nogi, obrót) w odpowiedzi na gesty człowieka. Grupa kontrolna widziała jedynie same gesty ludzi, bez wcześniejszej demonstracji.

Ary szafirowe wzięły udział w eksperymencie naukowym, który wykazał, że tzw. naśladownictwo z perspektywy trzeciej osoby nie jest wyłączną domeną człowieka.Adrian Azcárate / LoroParque/mat. pr.Ary szafirowe wzięły udział w eksperymencie naukowym, który wykazał, że tzw. naśladownictwo z perspektywy trzeciej osoby nie jest wyłączną domeną człowieka.

Wyniki są dość jednoznaczne. Papugi z grupy badawczej nauczyły się średnio czterech z pięciu poleceń, podczas gdy ptaki z grupy kontrolnej opanowały zaledwie dwa. Te pierwsze robiły to też znacznie szybciej i dokładniej. Szczególnie interesująca okazała się różnica w nauce obrotu. W tym zadaniu eksperymentator poruszał palcami w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a papuga demonstrator naśladowała ten gest, również obracając się w tę stronę. Ptaki z grupy kontrolnej, które opanowały tę sztuczkę, po prostu podążały za ruchem palców. Natomiast papugi z grupy badawczej w większości obracały się w kierunku zgodnym z zegarkiem – czyli przeciwnym do demonstratora. Ten pozorny błąd jest w rzeczywistości dowodem na wyższą formę naśladownictwa: to lustrzane odbicie, obserwowane także u ludzkich dzieci. Ptaki nie kopiowały więc samego kierunku, ale naśladowały ruch ciała demonstratora z własnej, przeciwstawnej perspektywy. Co więcej, niektóre ary z grupy badawczej spontanicznie imitowały zachowania, jeszcze zanim otrzymały polecenie czy nagrodę od człowieka.

Społeczne uczenie się

Odkrycia te rzucają nowe światło na ewolucję zdolności poznawczych. Ary szafirowe żyją w tzw. społecznościach fission-fusion, co oznacza, że ich skład często się zmienia – grupy dzielą się i łączą w nowych konfiguracjach. W tak dynamicznym środowisku umiejętność szybkiego uczenia się lokalnych zwyczajów przez podglądanie interakcji jest kluczowa dla integracji społecznej i spójności stada. Może to ułatwiać powstawanie i przekazywanie grupowych tradycji, a nawet zalążków kultury.

Ary szafirowe (Ara glaucogularis) znane są z życia w złożonych strukturach społecznych i umiejętności naśladowania dźwięków.Adrian Azcárate / LoroParque/mat. pr.Ary szafirowe (Ara glaucogularis) znane są z życia w złożonych strukturach społecznych i umiejętności naśladowania dźwięków.

Autorzy publikacji, która ukazała się na łamach czasopisma „Scientific Reports”, zauważają jednak pewne ograniczenia swoich eksperymentów. Przede wszystkim próba badawcza była stosunkowo niewielka. Ponadto nie wykluczają, że niektóre gesty mogły zawierać niezamierzone wskazówki, co tłumaczyłoby, dlaczego ptaki z grupy kontrolnej również nauczyły się części poleceń.

Marcin Rotkiewicz

Marcin Rotkiewicz

Absolwent dziennikarstwa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendysta Knight Science Journalism Program w Massachusetts Institute of Technology. Popularyzuje wiedzę przede wszystkim na temat biotechnologii, ewolucji naczelnych i neuronauki. Interesuje się również teoriami pseudonaukowymi i spiskowymi. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Grand Press w kategoriach dziennikarstwo specjalistyczne i publicystyka. Autor wywiadów rzek: z prof. Jerzym Vetulanim „Mózg i błazen” oraz z prof. Bogdanem Wojciszke „Homo nie całkiem sapiens”. Napisał również „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki”, za którą otrzymał nagrodę redaktorów portalu Mądre Książki. Dziennikarz działu Nauka/projektpulsar.pl.
