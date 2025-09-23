Jakiej płci jest Sue? Ten celebryta wśród dinozaurów niechcący odsłonił swoje tajemnice

T. rex to celebryta wśród dinozaurów, ale do 1990 r. wiedzieliśmy o nim niewiele. Prawdziwe poznawanie tego gigantycznego drapieżcy zaczęło się od przypadkowego odkrycia na pustkowiach amerykańskiego Środkowego Zachodu.

Aby spotkać Sue, trzeba się wybrać do Field Museum w Chicago. Przejść przez Genius Hall of Dinosaurs i skręcić w prawo zaraz za triceratopsem. Właśnie tam, w galerii Griffin Halls of Evolving Planet, stoi ona: najsłynniejszy Tyrannosaurus rex, jakiego kiedykolwiek odnaleziono. Ta jedna skamieniałość, odkryta dokładnie 35 lat temu, zrewolucjonizowała wiedzę o całym gatunku. Jej historia to opowieść złożona. O naukowych przełomach oczywiście. Również jednak o dramatycznych bataliach prawnych oraz o aukcjach, podczas których cenne znaleziska paleontologiczne osiągają astronomiczne sumy. I o uczonych niemających pewności, czy będą mogli badać sprzedane okazy.

Owocne cięcie

Sue nie jest zwykłą skamieniałością. W Field Museum stoi potężny szkielet – o długości ponad 12 m i wysokości 4 m. Masywna czaszka waży ok. 270 kg. Spoczywa w specjalnej gablocie – jest zbyt ciężka, by można ją zawiesić na końcu szyjnego odcinka kręgosłupa, dlatego zastąpiono ją gipsowym odlewem. Poza tym naukowcy chcieli mieć łatwy dostęp do oryginału, bo wciąż pojawiają się nowe techniki i metody, dzięki którym można jeszcze szerzej uchylić okno do przeszłości – tej sprzed 67 mln lat, tuż przed dramatycznym końcem ery mezozoicznej, której kres położył najprawdopodobniej upadek wielkiego meteorytu.

Sue to największy dotychczas odkryty okaz należący do tego gatunku. I najbardziej kompletny, bo zachowany w 90 proc. i składający się z ponad 250 kości (na ok. 380 znanych).