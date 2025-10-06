Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja
6 października 2025
Nauka

Nagroda Nobla 2025 z fizjologii lub medycyny za odkrycia, jak działa nasz układ odpornościowy

6 października 2025
Nobel: medycyna Nobel: medycyna X (d. Twitter)
Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 2025 r. otrzymali Fred E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi za badania dotyczące układu odpornościowego. Poniedziałkowy poranek w Sztokholmie tradycyjnie rozpoczyna najbardziej prestiżowy tydzień w świecie nauki.

O godzinie 11:30 Komitet Noblowski zainaugurował serię ogłoszeń, które w ciągu najbliższych dni nakreślą mapę najważniejszych osiągnięć naukowych i społecznych ostatnich lat, ujawniając nazwiska tegorocznych zdobywców nagrody w dziedzinie fizjologii lub medycyny. To Fred E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi, którzy otrzymali ją za odkrycia dotyczące obwodowej tolerancji immunologicznej.

„Nasz układ odpornościowy jest arcydziełem ewolucji. Każdego dnia chroni nas przed tysiącami różnych wirusów, bakterii i innych mikroorganizmów, które próbują zaatakować nasz organizm. Bez sprawnego układu odpornościowego nie bylibyśmy w stanie przeżyć.

Jednym z cudów układu odpornościowego jest jego zdolność do identyfikowania patogenów i odróżniania ich od komórek własnych organizmu. Mikroorganizmy zagrażające naszemu zdrowiu nie noszą jednolitych »mundurów« – wszystkie mają różny wygląd. Wiele z nich rozwinęło również podobieństwa do komórek ludzkich, które służą im jako forma kamuflażu. Jak więc układ odpornościowy śledzi, co należy atakować, a co chronić? Dlaczego układ odpornościowy nie atakuje naszego organizmu częściej?

Naukowcy przez długi czas wierzyli, że znają odpowiedź na te pytania: komórki odpornościowe dojrzewają w procesie zwanym centralną tolerancją immunologiczną. Okazało się jednak, że nasz układ odpornościowy jest bardziej złożony, niż sądzili. Mary Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za rok 2025 za swoje odkrycia dotyczące obwodowej tolerancji immunologicznej” – opisują naukowcy ze szwedzkiego Instytutu Karolinska, który przyznaje Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.

Nobel. Najcenniejsze wyróżnienie w świecie nauki

Nagroda Nobla pozostaje marzeniem wielu badaczy na całym świecie, mimo głosów kwestionujących jej wyjątkową pozycję. To nie tylko prestiż i międzynarodowe uznanie – od 2023 r. laureaci otrzymują rekordową sumę 11 mln koron szwedzkich, co stanowi równowartość ok. 4,2 mln zł. Do tego dochodzi pamiątkowy złoty medal z podobizną Alfreda Nobla oraz artystycznie wykonany dyplom.

Środki na nagrody pochodzą z inwestycji i odsetek zarządzanych przez Fundację Noblowską, która od ponad wieku pomnaża majątek pozostawiony przez szwedzkiego wynalazcę i filantropa. Wyjątkiem jest nagroda ekonomiczna – oficjalnie nazwana Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla – która nie figurowała w oryginalnym testamencie fundatora i od 1969 r. jest finansowana przez szwedzki bank centralny.

W 2024 r. nagrodę w kategorii medycznej otrzymali amerykańscy biolodzy Victor Ambros i Gary Ruvkun. Komitet docenił ich przełomowe odkrycie mikroRNA oraz wyjaśnienie mechanizmów regulacji aktywności genów po procesie transkrypcji. To odkrycie otworzyło nowe perspektywy w rozumieniu funkcjonowania żywych organizmów na poziomie molekularnym.

Tajemnica nominacji

Lista kandydatów do Nagrody Nobla pozostaje ściśle strzeżoną tajemnicą. O ostatecznym werdykcie decydują komitety składające się z uznanych naukowców i autorytetów w poszczególnych dziedzinach, którzy analizują napływające nominacje według kryterium ustalonego przez Alfreda Nobla: na wyróżnienia zasługują odkrycia i osiągnięcia przynoszące ludzkości największe korzyści.

Spekulacje w środowisku naukowym co roku rozgrzewają atmosferę przed ogłoszeniem wyników. Sam moment głoszenia decyzji o przyznaniu nagrody można śledzić w bezpośredniej transmisji na stronie Fundacji Noblowskiej (www.nobelprize.org).

Harmonogram Tygodnia Noblowskiego

Po dzisiejszym ogłoszeniu w dziedzinie medycyny Królewska Szwedzka Akademia Nauk poda nazwiska laureatów nagrody w dziedzinie fizyki we wtorek, chemii w środę, a literatury w czwartek. W piątek Norweski Komitet Noblowski ujawni zdobywcę Pokojowej Nagrody Nobla. Tydzień Noblowski zakończy się 13 października ogłoszeniem laureata nagrody ekonomicznej.

Redakcja

Reklama

Czytaj także

null
Kraj

Państwo z lukru i tektury. Gen. Tomasz Drewniak demaskuje kłamstwa o polskiej obronności

Rozmowa z gen. Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych, o tym, jak kultura kłamstwa osłabia armię i państwo oraz czy rosyjskie drony otrzeźwią wreszcie polityków.

Juliusz Ćwieluch
24.09.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
null
Społeczeństwo

Nie wyrzucamy, nie zgniatamy. Rusza system kaucyjny za butelki i puszki. Uwaga na pułapki!

1 października startuje w Polsce nowy system kaucyjny za butelki i puszki. Stopniowo przy sklepach pojawią się zwrotomaty lub butelkomaty, ale teraz czeka nas niezłe zamieszanie.

Cezary Kowanda
24.09.2025
null
Kultura

Na jakie koncerty pójdziemy w 2026? Sezon będzie mocny, ruszył wyścig po bilety

Lato się skończyło, a już trzeba snuć muzyczne plany na przyszły rok. 2026 zapowiada się jako jeden z najmocniejszych sezonów w historii rodzimego rynku koncertowego. Polska będzie gościć zarówno ikony sprzed dekad, jak i artystów, którzy dziś wyznaczają światowe trendy.

Jakub Knera
28.09.2025
null
Społeczeństwo

Niebezpieczne związki partnerskie? Polacy żyją na kocią łapę. Zostaje wyjazd albo „niestety ślub”

Pary w związkach nieformalnych odczuwają żal do Polski za to, że ich dyskryminuje i zachowuje się tak, jakby nie istniały. I nie chodzi tylko o pary jednopłciowe.

Zbigniew Borek
27.09.2025
null
Nauka

Całun Turyński: cud czy jednak wielkie oszustwo? Wyrok zapadł z 95-proc. pewnością

Od wielu dekad niektórzy naukowcy próbują uwiarygadniać legendę Całunu Turyńskiego, inni chcą poznać jego prawdziwą historię. Ostatnio jedni i drudzy wykorzystują w tym celu – jakżeby inaczej – sztuczną inteligencję.

Marcin Rotkiewicz
29.09.2025
null
Kraj

BOB ratowniczy. Spodziewaj się najlepszego, szykuj na najgorsze. Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego?

Rząd radzi obywatelom, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Brzmi alarmująco, ale też adekwatnie do niespokojnej rzeczywistości.

Marcin Piątek
16.09.2025
null
Świat

Rosyjska fabryka śmierci. Drony z Tatarstanu lecą nad Polskę. Czym to zniszczyć?

Rosyjskie drony, które przyleciały do Polski, wyprodukowano w Tatarstanie. To tam pełną parą działa ich fabryka, w której pracują egzotyczne cudzoziemki i patriotyczna młodzież.

Paweł Reszka, Timur Olevskiy
23.09.2025
null
Nauka

Spór o pochodzenie Słowian robi się coraz ciekawszy. Czy historię naprawdę trzeba pisać na nowo?

„Historię trzeba napisać na nowo”, „A jednak migracja”, „Badacze rozwikłali trudną zagadkę”. Takie nagłówki pojawiają się w mediach. Tymczasem „sensacyjne” badania wyjaśniające pochodzenie Słowian jedynie odświeżyły toczony od XIX w. spór.

Agnieszka Krzemińska
20.09.2025
null
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
null
Kultura

Niezłomny Robert Redford. Zostawił po sobie więcej niż aktorski dorobek

Był aktorem, reżyserem, mecenasem niezależnego kina i politycznym aktywistą. Niezrównanym w każdej z tych ról.

Jakub Demiańczuk
23.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną