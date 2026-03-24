Andrzej Hołdys
24 marca 2026
Nauka

Z pustyni do puszczy

Wiatr okrada Saharę z piasku. Pustynne pyły krążą po świecie, wpływają na pogodę i klimat

Calima wieje w Las Palmas. Wiatry z piaskiem z północnej Afryki docierają m.in. nad Wyspy Kanaryjskie i Półwysep Iberyjski. Elvira Urquijo/EPA / PAP
Co łączy Saharę z Amazonią, oceanami i globalnym systemem klimatycznym? To pustynny pył – jeden z najbardziej niedocenianych czynników regulujących życie na Ziemi.
Najbardziej zapylone miejsce na Ziemi: kotlina Bodélé na południu Sahary

Kiedy na półkuli północnej nastaje wiosna, z Sahary wyruszają w świat pyły porwane przez wiatr. Niektóre docierają do Polski i lądują w naszych płucach, ale większość zmierza na zachód, w stronę obu Ameryk, docierając również do innych płuc – planetarnych, znajdujących się w Nizinie Amazonki. Wywiewany z Sahary pył jest wielkim darem dla porastającego ją lasu. Zawiera bowiem olbrzymie ilości fosforu – ważnego składnika odżywczego, którego puszcza wcale nie ma w nadmiarze. Jej gleby są bowiem dość ubogie w ten kluczowy dla życia pierwiastek. Naukowcy szacują, że przeciętna dostawa saharyjskiego fosforu wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy ton rocznie. Wahania pomiędzy poszczególnymi latami są znaczne, ale generalnie wystarczają, aby puszczańskiej roślinności zapewnić bujny wzrost.

Sahara jest okradana przez wiatr z piasku od kilku tysięcy lat, czyli od czasu, gdy północna Afryka utraciła swoją zieloną, sawannową szatę, odsłaniając nagie skalne podłoże. Stało się tak na skutek ucieczki deszczu, który wcześniej przybywał tu z monsunami od strony dwóch oceanów, Atlantyckiego i Indyjskiego, ale potem wycofał się na południe. Wraz z nim zniknął sawannowy świat roślin i zwierząt oraz krajobraz z licznymi strumieniami, rzekami i jeziorami. Największe z nich wypełniało rozległe obniżenie tektoniczne zwane Basenem Czadu, znajdujące się na terenie trzech państw: Czadu, Nigru i częściowo Nigerii. Ów akwen, choć miał powierzchnię większą od terytorium Polski i maksymalną głębokość blisko 200 m, wysechł niemal w całości przed ok. 5 tys. lat. Pozostawił po sobie współczesne jezioro Czad, a także grube warstwy osadów jeziornych wzbogaconych pancerzykami jednokomórkowych okrzemek, które niegdyś w nim żyły. Dziś te osady są masowo porywane przez wiatry i unoszone za ocean.

Polityka 13.2026 (3557) z dnia 24.03.2026; Nauka ProjektPulsar.pl; s. 58
Oryginalny tytuł tekstu: "Z pustyni do puszczy"
Specjalizuje się w naukach o Ziemi i dyscyplinach pokrewnych. Tłumacz literatury popularnonaukowej. Skończył geografię na Uniwersytecie Warszawskim. Stały współpracownik „Wiedzy i Życia”.
