Agata Gabryelska finalistką Nagród Naukowych POLITYKI 2020

Bada mechanizmy, które mogą być odpowiedzialne za powstawanie powikłań zespołu obturacyjnego bezdechu sennego.

Rocznik 1992. Adiunkt w Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dr Agata Gabryelska doktorat z medycyny uzyskała jeszcze przed ukończeniem studiów. Obecnie jest lekarzem stażystą w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Łodzi. Od początku pracy badawczej skupia się na poznaniu mechanizmów, które mogą być odpowiedzialne za powstawanie powikłań zespołu obturacyjnego bezdechu sennego, charakteryzującego się częściowym lub całkowitym zamknięciem górnych dróg oddechowych. Prowadzi to do zatrzymania oddychania podczas snu i w efekcie do niedotlenienia mózgu. Zainteresował ją czynnik HIF-1, który jest kluczowym regulatorem metabolizmu tlenu w organizmie człowieka. Do tej pory badany był głównie przy okazji nowotworów, ale dr Gabryelska odkryła, że stężenie jego tlenowrażliwej podjednostki alfa jest wyższe również wśród chorych na obturacyjny bezdech senny. Ponadto, stężenie HIF-1alfa okazało się podwyższone zarówno wieczorem jak i rano, co sugeruje przewlekłość reakcji na niedotlenienie podczas snu i może mieć związek z genami rytmu okołodobowego. Wyniki badań dr Agaty Gabryelskiej mogą być podstawą do stworzenia bardziej spersonalizowanej i celowanej terapii dla tej coraz liczniejszej grupy chorych.