Kim jest nowy minister finansów

Tadeusz Kościński przyjął tekę ministra finansów, ale się nie cieszy. Nominacji nie zawdzięcza swoim kompetencjom, ale temu, że już w 2015 r. znalazł się w drużynie Morawieckiego. Teraz musi znaleźć pieniądze na wydatki projektowane na Nowogrodzkiej.

W gmachu przy Świętokrzyskiej nie przyjęto nowego szefa życzliwie, choć urzęduje tam już od lipca, wcześniej na stanowisku wiceministra. Jako szef Krajowej Administracji Skarbowej podlegał mu wtedy Marian Banaś, później minister. To Kościński przygotował projekt zwiększenia akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe z pierwotnie planowanych 3 do 10 proc., co ma zwiększyć wpływy do budżetu o 1,7 mld zł. Projektów nakładających nowe podatki (których jednak nie nazywa się podatkami) będzie musiał firmować teraz dużo.