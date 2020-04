O tym, dlaczego obecny kryzys jest wyjątkowy, mówi ekonomista dr Sławomir Dudek

Rozmowa z ekonomistą dr. Sławomirem Dudkiem, byłym dyrektorem w Ministerstwie Finansów, o tym, czym obecny kryzys różni się od poprzednich.

CEZARY KOWANDA: – Kilka tygodni zamrożenia gospodarczego i już mówimy o najgorszym załamaniu od 1929 r., czyli Wielkiej Depresji. Co jest wyjątkowego w tym kryzysie?

SŁAWOMIR DUDEK: – To, że dociera do nas czterema kanałami. Pierwszym było zamknięcie gospodarki chińskiej na przełomie stycznia i lutego, co już spowodowało zaburzenia na całym świecie. Chiny są największym globalnym dostawcą nie tylko gotowych wyrobów, ale też materiałów i komponentów sprowadzanych przez dziesiątki tysięcy firm do dalszej obróbki.