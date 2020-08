Wczasy za bony

Polska jest mniej uzależniona od turystów zagranicznych niż Hiszpania, Chorwacja czy Włochy. Rząd liczy, że jeśli zastąpią ich polskie rodziny z dziećmi, wyposażone w bon turystyczny, nasz przemysł wypoczynku ucierpi z powodu pandemii mniej. To złudzenia.

Pandemia zniechęci w tym roku do podróży zagranicznych 1,1 mld osób, co pozbawi światową branżę turystyczną ponad biliona dolarów – prognozuje Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO). Do Polski nie przyjedzie większość z ponad 21 mln obcokrajowców, którzy odwiedzili nasz kraj rok wcześniej. Może jednak nie ma się czym martwić, skoro w światowym Indeksie Atrakcyjności i Konkurencyjności Turystycznej nasz kraj zajmuje dość odległe 42. miejsce?

Polska jest atrakcyjna głównie dla Polaków, obcym paszportem legitymuje się zaledwie co piąty turysta.