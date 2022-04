Kontroler lotu: trudny zawód. Bez niego ruch na niebie zamiera

Kontroler lotów to fach trudny do zdobycia, choć chętnych są tysiące. Bywa niewdzięczny, za to jest dobrze płatny, mimo że legendy o kontrolerach milionerach są przesadzone.

Uchodzą za elitę. Źródłem tego przekonania jest przede wszystkim niezwykle ostra selekcja: z ok. 2 tys. kandydatów licencję kontrolera otrzymuje średnio kilku–kilkunastu. W tym fachu – jak w całym lotnictwie – przeważają mężczyźni, chociaż reprezentacja kobiet jest już zauważalna. W Polsce kontrolerów zatrudnionych jest ponad 600. Ich pracodawcą jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, odpowiedzialna za organizację i bezpieczeństwo ruchu powietrznego i podlegająca Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.