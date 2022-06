Transport 2.0

Tworzenie nowych łańcuchów dostaw to wielka szansa na zmiany korzystne dla środowiska. Potrzeba jednak konkretnych wytycznych i przepisów zachęcających do stawiania na zrównoważony rozwój.

Najpierw pandemia, a teraz rosyjska agresja na Ukrainę wstrząsnęły światową gospodarką. Funkcjonujące od lat łańcuchy dostaw zostały przerwane, albo przynajmniej mocno nadwyrężone. Zgodnie z obowiązującą od dawna zasadą „just in time” dbano o to, aby redukować do minimum ilość zapasów i maksymalizować efektywność logistyki. Tymczasem dzisiaj nie zawsze można liczyć na terminowe dostawy. W przypadku wielu łańcuchów firmy muszą zaprojektować je na nowo, uwzględniając zarówno zagrożenia polityczne (na przykład konieczność unikania tranzytu przez terytorium rosyjskie), jak i ograniczenia logistyczne (chociażby niepewność związaną z funkcjonowaniem portów i hubów chińskich, gdzie trwa wciąż walka z pandemią w postaci twardych lockdownów, destabilizujących cały światowy handel).