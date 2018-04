Marek Wielgo Wybór dachówki: kluczowy przy budowie domu Wisienka na torcie Wybór dachówki zależy od wielu kryteriów: konstrukcji i kształtu dachu, elewacji domu czy warunków atmosferycznych. Nie bez znaczenia są też jej walory dekoracyjne.

Piotr Deszkiewicz Dachówki płaskie znalazły również zupełnie nowe zastosowanie; pokrywa się nimi nie tylko dach, ale też elewację domu. Polacy najchętniej kryją domy dachówką ceramiczną, ale w ostatnich latach coraz bardziej popularna staje się też dachówka cementowa. Jak wynika z „Raportu o budowie domów w Polsce” serwisu Oferteo.pl, aż 48 proc. ankietowanych wybiera dachówkę ceramiczną, zaś 11 proc. – cementową. Dobrany do dachu W Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy przyznają, że inwestorzy często zadają pytanie, jaki materiał jest najlepszy do krycia dachu. Dekarze nie faworyzują jednak żadnego.

Dobrany do dachu W Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy przyznają, że inwestorzy często zadają pytanie, jaki materiał jest najlepszy do krycia dachu. Dekarze nie faworyzują jednak żadnego. Dla nich najlepszy materiał to taki, który jest odpowiednio dobrany do dachu – do jego kształtu (np. płaski lub stromy, dwuspadowy lub kopertowy) i konstrukcji więźby. Trzeba pamiętać, że im bardziej płaski dach, tym konstrukcja musi być bardziej wytrzymała ze względu na większe obciążenia. Dlatego więcej możliwości wyboru odpowiedniego pokrycia dachowego ma inwestor, który buduje nowy dom. Może pod wymarzoną dachówkę zlecić zaprojektowanie mocniejszej więźby dachowej. Z kolei inwestor, który chce wymienić pokrycie na starym domu, ma mniejsze pole manewru. Może okazać się, że konstrukcja więźby jest zbyt słaba na dachówki ceramiczne. A decydując się na wymianę lub wzmocnienie więźby, musi liczyć się z dodatkowymi wydatkami. Dach musi też pasować do stylu domu oraz otoczenia. Trzeba się więc liczyć z tym, że gminny plan zagospodarowania przestrzennego może narzucić kolorystykę dachówki i kąt nachylenia samego dachu. Eleganckie i trwałe Właściciel pracowni HomeKONCEPT Marcin Śniegowski swoim klientom najczęściej proponuje dachówki płaskie, które mogą być zarówno ceramiczne, jak i cementowe. – Jest to bardzo elegancki i trwały materiał. Na powierzchni dachówek nie ma żadnych zdobień, dlatego idealnie komponują się z nowoczesną bryłą budynku. A przy tym ich trwałość wynosi kilkadziesiąt lat – wyjaśnia Śniegowski. Płaskie dachówki warto wykorzystać zwłaszcza do pokryć dachowych o nachyleniu 25–28 stopni, wtedy całość jest najbardziej efektowna. Samo ułożenie połaci zależy od upodobań inwestora. Może zdecydować się on na metodę tradycyjną, czyli ułożenie dachówki jedna na drugiej (wzór szachownicy) lub z przesunięciem o połowę, co pozwoli na dopasowanie elementów do łat dachowych konstrukcji. – Wprawny dekarz może pokusić się nawet o przesunięcie niesymetryczne – mówi Michał Kacprzak, kierownik Akademii Szkoleniowej CREATON. Popularność danego typu pokrycia dachowego często zależy od regionu i uwarunkowań historycznych. Regionalny dyrektor sprzedaży firmy CREATON Polska Ryszard Mayer twierdzi, że w Wielkopolsce, Małopolsce, na Dolnym Śląsku, Pomorzu i Górnym Śląsku szczególnie popularne są dachówki ceramiczne i cementowe. Z kolei dekarstwo blaszane ma wielu zwolenników zwłaszcza na wschód od Wisły oraz w Polsce centralnej i południowej. Spójne z elewacją Wszyscy producenci pokryć dachowych, także blaszanych, ostro ze sobą konkurują. Przede wszystkim starają się, żeby ich wyroby były jak najbardziej trwałe, funkcjonalne i estetyczne. W przypadku dachówek warto zwrócić uwa

