Marta Balcerowska Nowe możliwości okien dachowych Okienne ewolucje Nowoczesne okna dachowe muszą spełniać wysokie wymagania konstrukcyjne, funkcjonalne, izolacyjne, bezpieczeństwa, no i najważniejsze – efektownie doświetlać wnętrza.

materiały prasowe Podstawowym parametrem decydującym o wyborze okna jest współczynnik przenikania ciepła.

Okna dachowe konstruowane są z klejonego warstwowo drewna sosnowego, wykończonego lakierem akrylowym lub poliuretanowym, odpornym na wilgoć. Produkowane są także okna aluminiowo-tworzywowe, również o podwyższonej odporności na wilgoć, polecane do łazienek i kuchni. Obrotowe i uchylne Dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym okna dachowe mogą otwierać się na wiele sposobów, co warunkuje wygodne ich użytkowanie. Najpopularniejsze są okna obrotowe oraz uchylno-obrotowe. Te pierwsze, z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna, umożliwiają obrót skrzydła i pozostawienie go w pozycji otwartej. Skrzydło tego modelu okna można również obracać wokół osi o 180 stopni i zablokować je zasuwką ryglującą. Drugie zaś mają dwie niezależne od siebie funkcje otwierania skrzydła: uchylną i obrotową. Do wyboru są jeszcze okna o podwyższonej osi obrotu. Okno otwiera się obrotowo, ale jego oś obrotu jest powyżej połowy wysokości okna, przez co nawet wysoka osoba może podejść – nie pochylając się – do krawędzi okna. Skrzydło takiego okna można również obracać wokół osi o 160 stopni i zablokować je zasuwką ryglującą. Są jeszcze inne rozwiązania, które zmieniają okno dachowe w rodzaj balkonu czy galerii. Górne skrzydło otwierane jest uchylnie do góry, a dolne do przodu, umożliwiając swobodny dostęp do wnęki balkonu. Skrzydło przy obrocie o kąt od 0 do 45 stopni jest podtrzymywane przez mechanizm, który pozwala pozostawić otwarte skrzydło w dowolnej pozycji. Większość okien dachowych jednego producenta współgra ze sobą. Można je dowolnie zestawiać, powiększając w ten sposób szklaną powierzchnię. Efektywne i efektowne oświetlenie Ponieważ przez okna dachowe, idealnie wpisujące się w połać dachu, promienie słońca padają pod innym kątem, jest to zdecydowanie efektywniejszy sposób oświetlenia wnętrza niż okna pionowe. Bywają jednak sytuacje, kiedy w słoneczne dni we wnętrzu może być za jasno. Na szczęście producenci okien dachowych zapewniają różnego typu osłony przeciwsłoneczne, wewnętrzne i zewnętrzne: żaluzje, rolety i markizy. Warta uwagi jest zewnętrzna markiza z wytrzymałej siatki. Skutecznie chroni przed nadmiarem ciepła, a jednocześnie dobrze przez nią widać otoczenie. Absorbuje promieniowanie słoneczne przed szybą i odbija ciepło na zewnątrz. Izolacyjność i bezpieczeństwo Podstawowym parametrem decydującym o wyborze okna jest współczynnik przenikania ciepła. Na jego wartość wpływa zastosowany pakiet szybowy (liczba wykorzystanych w oknie szyb) i konstrukcja ramy. Nowoczesne okna dachowe bez problemu osiągają wyśrubowane parametry izolacyjne, spełniając surowe wymagania budownictwa energooszczędnego. Okna z trzyszybowym pakietem osiągają wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,1 W/(m2·K). To tyle, ile będzie wynosić dopuszczalny wskaźnik izolacyjności po zaostrzeniu przepisów w 2021 r. Jeśli wybierzemy taki sam pakiet szyb, ale wyposażony dodatkowo w ciepłą ramkę dystansową (uszczelniają krawędzie szyb zespolonych i oddzielają szyby od siebie), współczynnik Uw dla całego okna obniży się do 0,97 W/(m2·K). Na przykład firma Fakro ma w swojej ofercie okno FTT U8 Thermo z pakietem czteroszybowym, w zestawie z kołnierzem do ciepłego montażu, którego w

