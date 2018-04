Marta Balcerowska Przeszklenia ozdobą domu Solidne i bezpieczne Konstrukcje fasad większości nowoczesnych biurowców, apartamentowców czy galerii handlowych opierają się na profilach aluminiowych. Wielkogabarytowe przeszklenia coraz częściej wykorzystywane są także w domach jednorodzinnych.

Aluprof SA Profile aluminiowe mają proste geometryczne kształty, przez co idealnie wpisują się w nowoczesną, oszczędną w formie architekturę. Stolarka aluminiowa do produkcji okien to produkt z wyższej półki cenowej. Jednak możliwości projektowe, parametry techniczne, funkcjonalność zdecydowanie to rekompensują. To dzięki właściwościom aluminium można projektować duże szklane ściany. W tym przypadku szkło występuje w roli głównej tylko dzięki profilom aluminiowym – smukłym, prawie niewidocznym, za to wyjątkowo sztywnym, wytrzymałym, a jednocześnie plastycznym. Różnorodne możliwości Profile aluminiowe doceniają przede wszystkim architekci.

Różnorodne możliwości Profile aluminiowe doceniają przede wszystkim architekci. Stwarzają one możliwość projektowania niemal całych przeszklonych fasad budynków. Na bazie profili aluminiowych projektuje się tradycyjne okna rozwierno-uchylne, okna obrotowe, a także drzwi przesuwne. Ciekawym, ale i funkcjonalnym rozwiązaniem są drzwi tarasowe podnoszone-przesuwne. Umożliwiają budowę niskoprogowych drzwi o wysokości do 3,2 m i szerokości do 3,3 m. Co więcej, dają też możliwość zabudowy narożnika budynku. To efektowna propozycja zabudowy łącząca pokoje lub ogrody zimowe z otoczeniem, wygodne wyjście na balkon, taras, do ogrodu. I mimo że ciężar skrzydła może dochodzić do 400 kg, łatwo i swobodnie się je otwiera i zamyka. Profile aluminiowe mają proste geometryczne kształty, przez co idealnie wpisują się w nowoczesną, oszczędną w formie architekturę. Odpowiednia głębokość zabudowy aluminiowych kształtowników sprawia, że skrzydło łączy się z ościeżnicą, dając efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej. W profilu głęboko osadza się uszczelki przyszybowe, dzięki czemu są mało widoczne od wewnątrz – co wpływa na estetykę okien. Ciepłe aluminium Jeszcze nie tak dawno aluminium było kojarzone z materiałem zimnym. Trzeba jednak wiedzieć, że tzw. zimne profile aluminiowe stosowane są przede wszystkim w drzwiach i ściankach wewnętrznych. Okna czy drzwi tarasowe wykonuje się z tzw. profili ciepłych, które są odpowiednio skonstruowane z zastosowaniem materiałów termoizolacyjnych. Współczynnik izolacyjności termicznej Uw aluminiowych systemów okiennych, główne kryterium wyboru okien przez inwestorów, nie ustępuje parametrom termoizolacyjnym systemów wykonanych z PVC czy drewna. Przykładowo, firma Aluprof proponuje aluminiowe systemy okienno-drzwiowe MB-104 Passive Aero, w konstrukcji których wykorzystano innowacyjne rozwiązania techniczne. System opiera się na profilach trzykomorowych, w których centralna część, szerokości 60 lub 61 mm, pełni funkcję komory izolacyjnej. W przypadku tego rozwiązania przestrzeń między przekładkami termicznymi wypełnia aerożel – materiał o wyjątkowych właściwościach izolacyjnych. Przy zastosowaniu szkła 2-komorowego współczynnik Uw dla okna nie przekracza wartości 0,80 W/(m2·K) (parametr potwierdzony certyfikatem Instytutu Domów Pasywnych PHI w Darmstadt). Odporne na uszkodzenia Profile aluminiowe, które wykorzystuje się w produkcji systemów okiennych i drzwiowych, mają niewielkie przekroje. To ich atut wizualny. Cienkie, smukłe ramy wielkogabarytowych przeszkleń zacierają granice między wnętrzem a tym, co na zewnątrz. Wydają się przez to mało solidne i mało bezpieczne. A za bezp

