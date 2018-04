Marek Wielgo Okna też mogą być energooszczędne Szklane ściany Czasy, kiedy ciepło uciekało z domu przez okna, już dawno minęły. Dziś można mieć dom energooszczędny i ze ścianami ze szkła.

Aluprof SA Duże, przeszklone powierzchnie należy stosować od strony południowej domu, bo wtedy słońce jest darmowym źródłem ciepła. Dzięki postępowi technicznemu okna w domach energooszczędnych wielkością nie przypominają już otworów strzelniczych. Zaś architekci projektujący takie domy mogą zapewnić przyszłym mieszkańcom znacznie większy niż kiedyś dostęp do naturalnego światła, nie narażając ich przy tym na niebotyczne rachunki za ogrzewanie. Eksperci nie mają wątpliwości, że bardzo duże przeszklenia będą zyskiwały coraz więcej zwolenników. W takim domu pomieszczenia są jasne, a przez to wydają się bardziej przestronne.

Poza tym bryła budynku nabiera wtedy lekkości. Najważniejsze są jednak względy zdrowotne, o czym przekonuje firma Velux w raporcie „Barometr zdrowych domów 2017". Światło słoneczne wpływa na poprawę nastroju, sprzyja lepszej wydajności, produktywności i nauce. Jego brak może powodować zaburzenia snu, stres, otyłość, zmęczenie i chorobę afektywną sezonową (SAD). Światło słoneczne jest zatem naturalnym antydepresantem. Niskie współczynniki Rafał Buczek z firmy Awilux radzi, aby przy wyborze okien zwrócić uwagę przede wszystkim na współczynnik przenikania ciepła Uw, który informuje, czy dane okno jest energooszczędne. Im niższą ma wartość ten parametr, tym okno zatrzymuje więcej ciepła w pomieszczeniu. Warto też wiedzieć, że Uw zależy nie tylko od rodzaju szyby, ale również od zastosowanego profilu. Większe okno i większy udział szyby w jego całkowitej powierzchni to niższy (lepszy) współczynnik przenikania ciepła. – Od 2017 r. Uw nie może być wyższy niż 1,1 W/(m2·K), a od 2021 r. nie będzie mógł przekraczać – 0,9 W/(m2·K) – mówi Rafał Buczek. I dodaje, że aby mieć dom o bardzo niskim bądź nawet zerowym zużyciu energii, trzeba wybrać okna i drzwi, których współczynnik przenikania ciepła nie przekracza 0,8 W/(m2·K). Chcąc mieć większą gwarancję energooszczędności, duże, przeszklone powierzchnie należy stosować od strony południowej domu, bo wtedy słońce jest darmowym źródłem ciepła. Po stronie północnej najlepiej zupełnie zrezygnować z okien albo ograniczyć ich liczbę do minimum. – Aby uchronić dom przed utratą ciepła w zimie, a w ciągu lata przed nagrzaniem, konieczne jest wyposażenie dużych okien w rolety lub markizy. Dzięki nim można obniżyć koszty ogrzewania nawet o 30 proc. – radzi ekspert firmy Awilux. Nowoczesne parametry Marcin Szewczuk z firmy Aluplast zwraca uwagę, że do tej pory poprawę parametrów cieplnych okien uzyskiwało się dzięki łączeniu np. standardowych profili okiennych z trzy-, a ostatnio nawet już z czteroszybowym pakietem. Dlatego takie wielokomorowe okna wymagają nie tylko coraz głębszej zabudowy, ale są też coraz cięższe. W efekcie wpada przez nie mniej światła, a ich coraz większy ciężar może utrudniać użytkowanie i wymagać częstszych regulacji. Producenci profili pracują więc nad taką zmianą ich konstrukcji, żeby okna mogły być węższe i lżejsze i to bez utraty ich walorów cieplnych. Można to uzyskać, m.in. zastępując w profilach wzmocnienia stalowe kompozytowymi, a także wklejając szyby albo wykorzystując materiały kompozytowe. – Szczególnie liczę na popularyzację i upowszechnienie się technologii wklejania szyb, której zalety zauważa już teraz wielu producentów przy tworzeniu większych konstrukcji okiennych – mówi ekspert Alu

