Ciepło z natury

Pompy ciepła stają się coraz popularniejszą metodą ogrzewania budynków jako rozwiązanie przyjazne środowisku i tanie w eksploatacji. Jednak wiele osób staje przed dylematem: wybrać pompę gruntową czy powietrzną?

Pompa ciepła korzysta z odnawialnych źródeł energii, udostępnianych przez naturę praktycznie bez ograniczeń. Jest to urządzenie w pełni zautomatyzowane, które po uruchomieniu praktycznie nie wymaga obsługi. Koszt jej instalacji jest porównywalny do kosztu instalacji kotła na paliwo stałe razem z kotłownią i kominem, niezbędnymi dla jego obsługi. Pompa ciepła okazuje się opłacalnym rozwiązaniem zwłaszcza dla właścicieli domów pozbawionych dostępu do sieci gazowej. Koszt ogrzewania taką pompą będzie niższy niż koszt ogrzewania kotłem na gaz płynny czy olej opałowy.