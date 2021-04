Okna w nowym standardzie

Budownictwo ma być bardziej energooszczędne niż dotąd. Aby spełnić nowe wymogi, producenci wprowadzają na rynek okna dachowe jeszcze lepiej chroniące dom przed utratą ciepła.

To wielka zmiana dla wszystkich budujących domy w Polsce. Od stycznia tego roku obowiązują nowe, znacznie zaostrzone normy dotyczące współczynnika przenikalności cieplnej. W praktyce oznacza to, że trzeba stosować rozwiązania, dzięki którym budynki będą bardziej energooszczędne niż dotychczas, czyli wystarczy mniej energii do ogrzewania ich w okresie zimowym. Zmiany dotyczą materiałów budowlanych, w tym okien. Ich parametry muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Nowe warunki techniczne powinni spełniać wszyscy inwestorzy, którzy dopiero w tym roku ubiegają się o pozwolenie na budowę.