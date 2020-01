Czy oddawać dzieci do żłobka

Rozmowa z Moniką Rościszewską-Woźniak, prezeską Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, o tym, jakie są i jakie powinny być żłobki.

JOANNA CIEŚLA: – Oddałaby pani dziecko do żłobka?

MONIKA ROŚCISZEWSKA-WOŹNIAK: – Ja to zrobiłam, oddałam. A po dwóch dniach powiedziałam: „Dziękuję, to nie to”, i postanowiłam zostać z dziećmi w domu. Ale to było jeszcze w latach 80. Dziś większość z moich 10 wnuków chodzi do żłobków i przedszkoli, w większości – z zadowoleniem.

Przez dekady żłobki uznawano za ostateczność – smutne miejsce, w którym przechowuje się malutkie dzieci, gdy matki zmuszone są wrócić do pracy.