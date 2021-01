Aresztowany i sparaliżowany

O tym, co się wydarzyło w areszcie, rodzice nie dowiedzieli się od prokuratora Romana Pietrzaka. Nie dowiedzieli się też od nikogo z zakładu, karnego. Matkę zawiadomił we wtorek, 7 lipca późnym popołudniem mecenas Orzołek.

Prokurator długo uważał, że Łukasz Dragański to gangster i ważny świadek. Dlatego chciał go mieć pod kluczem. Dopiero po wypadku w celi Łukasz przestał go interesować. Uznał, że skoro Dragański jest sparaliżowany, to może wrócić do domu.