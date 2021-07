Dlaczego kobiety coraz częściej sięgają po pornografię?

Rozmowa z Mateuszem Golą, psychoterapeutą, o tym, czy pornografia jest dobrym lekiem na nudę, dlaczego kobiety coraz częściej po nią sięgają, czy oglądanie seksu w sieci zapobiega zdradom i dlaczego pacjenci szturmują gabinety seksuologów.

KATARZYNA ZDANOWICZ: – Najpopularniejsze internetowe serwisy porno poprawiły przez ostatni rok statystyki nawet dziesięciokrotnie. Dlaczego?

MATEUSZ GOLA: – Wiemy, że rynek porno napędzają swoim zainteresowaniem faceci. Robią to z wielu powodów. Na przykład z nudów, z ciekawości albo szukania możliwości rozładowania seksualnego napięcia, bodźca do masturbacji. W skrajnych przypadkach – żeby zaspokoić uzależnienie. Ten ostatni powód to spory społeczny problem, niesie duże spustoszenie, szczególnie w psychice ludzi młodych.