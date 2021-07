W świecie wędkarzy toczy się ciągła wojna: z rybami, ludźmi, sprzętem i z PZW. Oraz kulturowa: tych, co zabierają, z tymi, co wypuszczają. Ryby mogą tego nie przeżyć.

Wędkarze to armia licząca 1 mln osób – tylko Polski Związek Wędkarski zrzesza 630 tys. członków. Statystyczny wędkarz ma sprzęt za 5946 zł i rocznie wydaje na hobby 1745 zł. Dawniej liczyło się dla niego to, co wyląduje na patelni, w occie czy wędzarni. Dziś 80 proc. najbardziej ceni odpoczynek nad wodą, 45 proc. walory sportowe, tylko 10 proc. konsumpcyjne (wskazywano więcej niż jedną odpowiedź). Równamy więc do społeczeństw wysoko rozwiniętych – im bogatsze, tym częściej wędkarstwo służy pasji i środowisku, a rzadziej wyżywieniu.