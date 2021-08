Chwiejne dzieciństwo. Nastolatki coraz wcześniej sięgają po alkohol

Nastolatki piją. Pierwszy raz po alkohol sięgają w wieku 12–13 lat. Kiedy mają 15–18, były już co najmniej raz pijane.

Pawła do ośrodka przywieźli rodzice. Z drugiego końca Polski. Wpakowali go do auta, kiedy tylko dostali wypis ze szpitala. Nie pamięta tej jazdy. Spał na tylnym siedzeniu samochodu. Pamięta, że jak matka kładła obok niego sportową torbę z ciuchami, objęła go z całych sił i płacząc, powiedziała: „Kocham cię”. Teraz wysyła mu codziennie esemesy. Pisze, że kocha. I wierzy, że będzie dobrze. Tato też pisze. Jakby nagle oboje uznali, że bez tych wyznań nie może się obejść.

Przecież nikt mnie nie chce

No więc przywieźli go do ośrodka terapii uzależnień dla młodzieży, bo się upił.