Bez sutanny jesteś nikim. Tak się żyje w seminarium duchownym

Rozmowa z Robertem Samborskim, autorem książki „Sakrament obłudy”, o życiu wewnętrznym seminariów duchownych.

JOANNA PODGÓRSKA: – Dlaczego wyrzucili pana z seminarium?

ROBERT SAMBORSKI: – To było miesiąc przed święceniami. Dziś czasami spotykam się z zarzutem, że zmyśliłem tę historię, bo bez zastosowania specjalnych procedur nie można wyrzucić diakona przed święceniami. Owszem, można. Prawo kanoniczne niby przewiduje pewne procedury, ale biskup może po prostu powiedzieć: wynoś się! On nie musi się oglądać na żadne procedury. Co mu zrobi tak potraktowany ksiądz? Nie istnieje żadna realna możliwość sprzeciwu, bo cały los księdza – to, czy będzie miał parafię, źródło utrzymania – jest w rękach biskupa.