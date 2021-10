Rozmowa z Krzysztofem „Grabażem” Grabowskim, liderem zespołów Pidżama Porno i Strachy Na Lachy, o historii, o tym, co się dzieje wokół nas, i o budzeniu Polaków.

LESZEK GNOIŃSKI: – Skończyłeś historię.

KRZYSZTOF „GRABAŻ” GRABOWSKI: – Tak.

Co ci to daje?

Po to byłem na studiach, aby zrozumieć świat.

I co? Rozumiesz go?

Oczywiście.

Co w nim rozumiesz?

A co chciałbyś wiedzieć?

Na przykład jak patrzysz na to, co się dzieje wokół nas, w Polsce, Europie, na świecie?

Historia to nauka o cyklach, które następują po sobie.