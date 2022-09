Jaszczur. Niezłomny patriota z internetu, przywódca Kamratów

Przez areszty, wiece i internety Jaszczur, czyli Wojciech Olszański, rusza po władzę.

Po każdym wyjściu na wolność Jaszczur natychmiast popełnia te same czyny, które doprowadziły do zatrzymania.

Osoby: Jaszczur to pseudonim organizacyjny Wojciecha Olszańskiego, 62 lata, aktora bez stałego angażu. Tajna organizacja, do której twierdzi, że należy (Związek Jaszczurczy), nie istnieje od 1942 r. Mundury, w których Jaszczur chodzi na co dzień, skompletował sobie sam (demobil, cytaty z przeróżnych wojen). Publicznie nigdy się nie garbi, dba o sprężysty krok i przenikliwe spojrzenie spod furażerki (ma warunki amanta, wcześniej obsadzały go tak teatry). Jeździ konno, z grzbietu końskiego przemawiał do tłumów w centrum Warszawy (Marsz Dmowskiego, tematyka antyżydowska).