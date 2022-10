Ciemne pokoje za jasną fasadą. Domy dziecka prędko nie znikną

Zmiana przepisów o rodzinie zastępczej nie sprawi, że domów dziecka zacznie ubywać ani że warunki w nich będą się poprawiać.

Gotowość, by we własnym domu zajmować się dziećmi innych, którzy z różnych powodów popadli w tarapaty, od kilku lat wśród Polaków stygnie.

Ta historia ma początek kilka lat temu. Dzieci była trójka. Dziewczynki: dwu- i czteroletnia, oraz siedmioletni chłopiec. – Rodzeństwo. Policja przywiozła je do nas z interwencji, prosto z rodzinnej awantury – opowiada Patrycja, wychowawczyni z domu dziecka na południu Polski. – Były za małe, zgodnie z prawem nie powinny w ogóle trafić do placówki, tylko do rodziny zastępczej. Ale nie było miejsca. Kilka tygodni później po dzieci zgłosiła się rodzina zastępcza: pan 72 lata, pani 69.