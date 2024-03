Wojtek zmarł, bo nie znalazła się dla niego rodzina. Takich dzieci są tysiące. Mamy zapaść w systemie

Siedmiomiesięczny Wojtek ze Świebodzina zmarł, bo przez ponad pół roku nie udało się znaleźć dla niego rodziny zastępczej.

Takich dzieci jak Wojtek są tysiące. Legnica, Tarnów, Ostrzeszów. Myślenice, Katowice, Limanowa, Jarocin, Ostrołęka. Elbląg, Poznań, Płońsk, Łęczyca, Świętochłowice, Police, Nysa, Wrocław. W każdym z tych miejsc pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie zasypują Facebook ogłoszeniami o dzieciach, które pilnie poszukują opieki. Starają się opisać wszystko tak, żeby chwyciło za serce, trochę jak się ogłasza psiaki do adopcji. Czasem piszą po prostu: „Mała już drugi tydzień czeka w szpitalu, wypis można zrobić w godzinę, tylko co dalej?”. Lajkują swoje posty, żeby miały więcej wyświetleń, podają prywatne numery komórek, by potencjalni opiekunowie nie błądzili. I czekają na cud.

W przypadku Wojtka nie zdążyli. Rodzina znalazła się tuż przed jego śmiercią; w tym czasie chłopiec został zakatowany. Złamanie podstawy czaszki, siniaki, otarcia. Ślady uderzania ciężkim przedmiotem i dłonią… Czekał na dom wraz z dwuletnią siostrą Różą. W sierpniu 2023 r. sąd w Zielonej Górze wydał postanowienie o natychmiastowym zabraniu rodzeństwa. Sędzia osobiście monitorował sprawę, ale odpowiedź powiatowego centrum pomocy rodzinie zawsze była taka sama: jeszcze nic nie znaleźli. Cały czas szukają.

Było fatalnie, a w ostatnich tygodniach zrobiło się jeszcze gorzej, więc kolejne śmierci dzieci są tylko kwestią czasu. Pogrzeb zakatowanego przez ojczyma Kamilka z Częstochowy odbił się szerokim echem wyrzutów sumienia i nowelizacją prawa. Ale co nam po prawie, gdy nie ma komu go realizować. W połowie lutego 2024 r. w życie weszła zasadnicza część ustawy nazywanej Kamilkową, która nakazuje pracownikom społecznym zajmującym się problemowymi rodzinami wypełniać „karty oceny ryzyka krzywdzenia”, a jeśli zsumowane wpisy wskazują wysoki poziom takiego ryzyka – natychmiast zabrać dziecko do rodziny zastępczej.