Mam brzuch i się go nie wstydzę? Modna ciałopozytywność to często tylko pułapka

Dziś wartość stanowią aktywność, witalność i dobrobyt, modelowe ciała są zdrowe, ale i zadbane – po fryzjerze, z manikiurem, ogolone. Rozmowa z socjolożką dr Dominiką Byczkowską-Owczarek o zmaganiach z ciałem i wymaganiach, jakie sobie w związku z nim stawia człowiek.

JOANNA CIEŚLA: – Podobno swoje ciało powinno się lubić. To modny banał czy jest w tym jakiś naukowy sens?

DOMINIKA BYCZKOWSKA-OWCZAREK: – Ludzie zawsze mieli do ciała jakiś stosunek – było narzędziem pracy, narzędziem zbawienia albo drogą grzechu. Dziś ciała ludzi Zachodu z klasy średniej są oczywiście ich wizytówkami. I istnieje tak wiele możliwości zadbania o ciało – chirurgicznych, sportowych, dietetycznych, kosmetycznych – że łatwo ciało zmienić. Dlatego nie należy się na nie skarżyć. Jeśli ktoś narzeka na swoją wagę albo na zmarszczki, to najwyraźniej…

…wypadł z wyścigu.

No właśnie, poddał się marazmowi.

Można się uwolnić od tego obowiązku lubienia, od wpływu kultury na ciało?

Od wpływów kulturowych – nie, ale wobec ocen społecznych można się zdystansować. Nie jest to łatwe, ale istnieją społeczności, w których oceny innych dokonywane na podstawie wyglądu ciała nie są kluczowe. Natomiast nie uważam, że możliwe jest, aby wszystko, co związane z ciałem, było od wpływów kulturowych wolne. Przecież ciała są w wielkim stopniu kształtowane przez kulturę – czy bez plomb w zębach, okularów i operacji byłyby bardziej nasze? Czy funkcjonowałyby lepiej, realizowały role społeczne, które każdy z nas odgrywa? Raczej nie.

Kiedy socjologia zwróciła uwagę, że ciało ma znaczenie, że wpływa na role i procesy społeczne?

Po drugiej wojnie światowej zaczęli o tym pisać antropolodzy i filozofowie, np. Maurice Merleau-Ponty czy Norbert Elias, który pasjonował się tym, jak ludzie cywilizowali swoje ciała (Na marginesie chętnie przywoływał cytat z XVI-wiecznej książki dla chłopców: „Nie wypada witać się z kimś, kto właśnie oddaje mocz lub się wypróżnia”, co świadczyło o tym, że nie było to wtedy oczywiste).