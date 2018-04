red. „Cicha inwazja” Chin na Australię wg Clive'a Hamiltona Chiński poligon Australia

To najgłośniejsza książka tego sezonu: na okładce nad budynkiem parlamentu w Canberze powiewa wielka chińska flaga. Clive Hamilton, profesor etyki na Uniwersytecie Charlesa Sturta, pisze w niej o tytułowej „cichej inwazji” Chin na Australię, o tysiącach chińskich agentów wpływu działających na różnych szczeblach australijskiej polityki, nauki, biznesu, organizacji społecznych i życia religijnego. I o pozyskanych dla chińskiej oficjalnej propagandy i interesów rzeszach Australijczyków, często nieświadomych, jaką rolę i za czyje (czytaj: komunistyczne) pieniądze odgrywają. Zdaniem prof. Hamiltona Australia – obok Nowej Zelandii – stała się dla imperialnych ambicji Chin najważniejszym poligonem doświadczalnym, gdzie testowane są sposoby i rozwiązania szykowane dla całego Zachodu. Autor przytacza listę 40 czołowych polityków, w tym dwóch byłych premierów, w taki czy inny sposób wspieranych przez chińskie fundusze. Istotną rolę pośrednika odgrywa tu świeży imigrant, multimiliarder Huang Xiangmo. W grudniu ub.r. wybuchła afera z laburzystowskim senatorem Samem Dastyarim (wspieranym przez wspomnianego Hanga i zajmującym otwarcie prochińskie stanowisko w sprawie Morza Południowochińskiego), który został zmuszony do złożenia mandatu. To wtedy premier Malcolm Turnbull zapowiedział nowe prawo, zabraniając

