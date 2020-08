Dokąd pójdą Amerykanie

Sekretarz obrony USA Mark Esper ogłosił szczegóły zapowiadanego wycofania części amerykańskich oddziałów z Niemiec. Po niedawnej wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie polskie władze sugerowały, że niektóre z nich mogą trafić do Polski. Ostatecznie tak się nie stanie: z 36 tys. stacjonujących w Niemczech żołnierzy USA wyjedzie 14 tys. Mniej więcej połowa wróci do Stanów (piechota zmechanizowana), pozostali trafią do Belgii i Włoch (tam m.in. szwadron F-16). Esper tłumaczył decyzję koniecznością „uelastyczniania strategicznego”.