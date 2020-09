Błyskawiczna sędzia Barrett

Podwójne standardy to nie nowina. Republikanie, zapowiadający zatwierdzenie kandydatki prezydenta Trumpa do Sądu Najwyższego Amy Barrett jeszcze przed listopadowymi wyborami, sami w 2016 r. odmówili głosowania nad zatwierdzeniem nominata prezydenta Obamy do SN. Twierdzili wówczas, że „to naród powinien współdecydować”, choć do wyborów było osiem miesięcy. Pośpiech Partii Republikańskiej z wypełnieniem wakatu po śmierci Ruth Bader Ginsburg sprawia, że Sąd Najwyższy, wciągany w amerykańską zimną wojnę domową, staje się narzędziem w rękach polityków, co osłabia zaufanie do niego oparte na politycznej niezależności.