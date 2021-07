RPA: Zuma za kratkami

Iskrą, która wywołała ostatnie zamieszki w RPA – największe od upadku apartheidu – było uwięzienie prezydenta Jacoba Zumy, który jest ucieleśnieniem wszystkich bolączek tego kraju.

Palácio do Planalto/Wikipedia

To Zuma ogłosił wiadomość o śmierci Nelsona Mandeli 5 grudnia 2013 r. Gdy w czasie uroczystości pogrzebowych został wygwizdany przez tłum, portal Al Jazeera napisał, że „gwizdy dla Jacoba Zumy to sukces Mandeli. Południowa Afryka to otwarta demokracja, gdzie ludzie oczekują lepszego rządu”. Dla wielu południowych Afrykanów Zuma symbolizował najgorsze cechy narodu.

Pod koniec czerwca Sąd Konstytucyjny, najwyższy organ sądownictwa w RPA, skazał Jacoba Zumę na karę 15 miesięcy więzienia.